Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü

1 saat önce

Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölüZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş etti. Başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılan kadın olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olayda kullandığı tüfekleri olay yerine bırakan Vedat K., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler her yerde kaçan zanlıyı arıyor. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü

Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]