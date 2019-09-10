Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu kadını vuran zanlı tutuklandı
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Yabancı uyruklu kadını vuran zanlı tutuklandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yabancı uyruklu kadını pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadını vuran zanlı tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yabancı uyruklu kadını pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kullandığı tüfeği olay yerine bırakarak kaçan Vedat K., dün gece polis tarafından teknik takip sonucu Çaycuma çıkışındaki köprüde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının bir süre önce cezaevinden çıktığı ve öldürdüğü yabancı uyruklu kadınla dost hayatı yaşadıkları iddia edildi.


3 gün önce cezaevinden çıktı


İddiaya göre, başka bir suçtan ceza alan ve 3 gün önce cezaevinden çıkığı öğrenilen Vedat K., dost hayatı yaşadığı yabancı uyruklu Ozodkho Abdıkarımova'nın yanına gitti. Kadın, hayatında başkası olduğunu ve başkasıyla evleneceğini söylemesi üzerine Vedat K.'yi kovdu. Yaşanan tartışmanın üzerine Vedat K., birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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