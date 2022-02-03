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Yabancı uyruklu kadının 16 bin lirasını çaldılar, o anlar kamerada - Son Dakika

Yabancı uyruklu kadının 16 bin lirasını çaldılar, o anlar kamerada

03.02.2022 12:05
Yabancı uyruklu kadının 16 bin lirasını çaldılar, o anlar kamerada

İstanbul Şişli'de bir restoranda Afrikalı kadının içerisinde 16 bin lira değerinde döviz bulunan çantası çalındı.

İstanbul Şişli'de bir restoranda Afrikalı kadının içerisinde 16 bin lira değerinde döviz bulunan çantası çalındı. Yakalanan iki kadın zanlının suç dosyası kabarık çıkarken olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli'de bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B., yemek yemek için restorana girdi. İddiaya göre, bir süre sonra kadının yanında bulunan kol çantası ortadan kayboldu. Ba.T.B.'nin içinde bin Euro ile 40 bin CFA (Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kullanılan para birimi) bulunan çantanın yanında olmadığını fark ederek hemen polise gitti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polisler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir grup kadının yemek yerken kalabalık oluşturarak kaşla göz arasında çantayı aldığı belirlendi.

Kıskıvrak yakalandılar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Dilan B. ile suç ortağı olduğu iddia edilen Selma K.'nın adreslerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Emniyete getirilen şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan 14 kez yakalandığı belirlendi. Selma K.'nın da sabıkası olduğu hakkında yakalama müzekkeresi bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan restorandaki hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Yabancı uyruklu kadının 16 bin lirasını çaldılar, o anlar kamerada

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Orta Afrika, İstanbul, Döviz, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadının 16 bin lirasını çaldılar, o anlar kamerada - Son Dakika


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