Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkeklerin, otobüste yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkeklerin, otobüste yumruklu kavgası kamerada

08.07.2022 10:39

Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkeklerin, otobüste yumruklu kavgası kameradaİSTANBUL Bahçeşehir'dan taksime giden bir belediye otobüsünde, yer verme nedeniyle kavga çıktı.

Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkeklerin, otobüste yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL Bahçeşehir'dan taksime giden bir belediye otobüsünde, yer verme nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu 4 kadın ile, bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirine saldırırken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, sakin" dediği görüldü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yaşandı. İddialara göre yabancı uyruklu 4 kadın ile, bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştığı görüldü. İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika haber | Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri yumruk yumruğa kavga etti Son dakika haber | Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkekleri yumruk yumruğa kavga etti Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Bahçeşehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadınlar ile Türk erkeklerin, otobüste yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

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