Dün Esenyurt Akkoza Mahallesi'nde lüks bir rezidansın önünde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kadınlar, ilerleyen dakikalarda saç saça baş başa kavga etmeye başladı.
Dakikalarca süren kavga anları çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle son bulurken, o dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yabancı uyruklu kadınlar ortalığı karıştırdı! Lüks rezidansın önünde saç saça baş başa kavga ettiler - Son Dakika