Yabancı uyruklu kadınlar YUNMEK ile Türkçe öğreniyor - Son Dakika

Yabancı uyruklu kadınlar YUNMEK ile Türkçe öğreniyor

10.11.2020 15:02
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Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde yabancı uyruklu kadınlar Türkçe eğitimi alıyor.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde yabancı uyruklu kadınlar Türkçe eğitimi alıyor. Merkezde düzenlenen eğitimlere katılan kadınlar, Türkçeyi öğrendikçe günlük hayatlarının daha da kolaylaştığını anlattı.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Yunusemre Meslek Edindirme Kursları (YUNMEK) aracılığıyla yabancı uyruklu kadınların Türkçeyi hızlı öğrenmelerine imkan tanıyor. Ülkelerinden Manisa'ya gelerek burada yaşamayı tercih eden Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Belarus uyruklu kadınlar, Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan kursta Türkçe öğreniyor. Hem sosyalleşen hem de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu kadınlar, Türkçeyi öğrendikçe çevreleriyle olan iletişimini artırıyor. Aldıkları Türkçe dersleri sayesinde günlük hayata daha fazla katılım gösterdiklerini belirten kursiyerler verilen hizmetten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Kursiyerlerden Olga Soğukoğlu, "Spor kursuna katılım sağlıyorum. Türkçe kursuna katılıyorum. Diğer kursiyerlerle burada tanıştık. Aynı memleketten gelmiş olsak da burada sosyalleşmeye katkısı oluyor" dedi. 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Aliye Kakura Eroğlu da, Türkçe kursları ile çevresindeki hayatla daha fazla iletişim kurabildiğini belirtti. Eroğlu, "8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe A2 kursuna geliyorum. Bu kurs bana ne katıyor derseniz, 8 yıldan sonra biraz da olsa Türkçe biliyordum. Ama bize hayatımızı geliştirmeye katkı sağlıyor, çocuklarla daha rahat bir iletişim kurmamıza, çevremizdeki insanlar ile daha detaylı sohbetler etmeye ve iş hayatına girmemize katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Bu hizmet hiçbir yerde yok"

Türkiye'de pek çok ilde yaşadığını aktaran Anna Fırat ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Eşim doktor olduğu için Türkiye'nin pek çok yerinde yaşadık. İlk geldiğimizde Kars'ta yaşadık, Nevşehir'de, Alanya'da, Fethiye'de ve şimdi 2 yıldır Manisa'dayız. Ben başka şehirlerde böyle bir hizmet görmedim. Benim 3 tane çocuğum var kendim Türkçe kursuna katılıyorum, dikiş kursuna, plates kursuna gidiyorum. Aynı zamanda ikizlerim oyun odasına gidiyor. Ailece burada aktivitelere katılıyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. O kadar memnunuz o kadar mutluyuz ki, bize verdiği hizmetlerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. Başka illerde de bu hizmetler olsun ve insanlar daha mutlu olsun."

Türkçe öğrendikçe kendilerine güvenleri artıyor

Kursiyerlerinin kaynaşmasına ve sosyalleşmesine katkı sağlayan kurslar sayesinde daha mutlu olduğunu ifade eden Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, kursiyerlerin Türkçe'yi öğrendikçe kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirtti. Sak, "Şu anda kursiyerlerimiz iki grup olarak çalışıyor. A1 ve A2 grubu olarak oluşturduk. A1 seviyesi Türkçeyi henüz bilmeyen, A2 grubunda ise iş hayatında olan kişilere ders veriyoruz. Derslerimiz verimli geçiyor. Kursumuz sayesinde kursiyerlerimiz Türkçe öğrendikçe gülümsemeye ve rahatlamaya başlıyorlar. Şu anda 10 öğrencim var. A1 seviyesi 2 ay sürüyor, A2 seviyesi de 2 ay sürüyor. Öğrencilerimiz devam etmek isterse devam seviyelerimiz de var" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Yabancı uyruklu kadınlar YUNMEK ile Türkçe öğreniyor
Yabancı uyruklu kadınlar YUNMEK ile Türkçe öğreniyor
Yabancı uyruklu kadınlar YUNMEK ile Türkçe öğreniyor
Yabancı uyruklu kadınlar YUNMEK ile Türkçe öğreniyor

Yunusemre, Türkiye, Manisa, Rusya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yabancı uyruklu kadınlar YUNMEK ile Türkçe öğreniyor - Son Dakika


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