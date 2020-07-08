Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi - Son Dakika

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları baskı ile fuhuş yapmaya zorlayan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları baskı ile fuhuş yapmaya zorlayan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yabancı uyruklu kadınlar üzerinden insan ticareti yapıp, kadınları fuhşa teşvik eden çeteye operasyon düzenlendi. Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda M.K., O.H., T.E., S.T., C.K. ve N.E. isimli zanlılar yakalandı. Şüpheliler, insan ticareti, fuhşa teşvik ve aracılık, yer temin etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından gözaltına alındı. Çete üyelerinin yurt dışından Ankara'ya gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit edip pasaportlarına el koyarak hürriyetinden yoksun bırakıp, baskı ile fuhuş yapmaya zorladıkları ortaya çıktı. Çetenin fuhuş öncesinde organize hareket ettikleri belirlendi. T.E. ve N.E. isimli şüphelilerin ticari taksi ile kadınları taşıdıkları, C.K. ve S.T.'nin de kendilerinden fuhuş amaçlı kadın talep eden kişilere M.K. ve O.H. vasıtasıyla haber gönderdikleri belirlendi.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi - Son Dakika
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