Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 4 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

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Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 4 şüpheliye gözaltı
6 saat önce
Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - ANKARA
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