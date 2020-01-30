Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 4 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 4 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 4 şüpheliye gözaltı

6 saat önce

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 4 şüpheliye gözaltı, System.String[]

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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