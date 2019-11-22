Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından yakalandı
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Yabancı uyruklu kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından yakalandı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sokakta yürüyen bir kişinin el çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sokakta yürüyen bir kişinin el çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Harmanlar Mahallesi'nde kuyumcu İ.K. yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kişinin içinde tabanca, anahtar ve kredi kartlarının bulunduğu çantasını alıp kaçtığını öne sürerek polise başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin Özbekistan uyruklu T.K. (19) olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı otogarda kaçmaya çalışırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından yakalandı

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:17 Kaynak: AA
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