Yabancı uyruklu kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından yakalandı

Şüphelinin Özbekistan uyruklu T.K. (19) olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı otogarda kaçmaya çalışırken yakaladı.

Harmanlar Mahallesi'nde kuyumcu İ.K. yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kişinin içinde tabanca, anahtar ve kredi kartlarının bulunduğu çantasını alıp kaçtığını öne sürerek polise başvurdu.

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde sokakta yürüyen bir kişinin el çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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