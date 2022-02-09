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Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı - Son Dakika

Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı

09.02.2022 12:24

Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandıSAKARYA İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirip satışını yapacakları tespit edilen yabancı uyruklu karı koca, otoban gişelerinde polis ekiplerince yakalandı.

Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı

SAKARYA İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirip satışını yapacakları tespit edilen yabancı uyruklu karı koca, otoban gişelerinde polis ekiplerince yakalandı. Otomobilin kaputuna zulaladıkları uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ekipleri, Sakarya'da ikamet eden ve İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu kentte satacakları tespit edilen yabancı uyruklu A.D.ve eşi Z.S.isimli şüphelileri takibe aldı. Gerçekleşen çalışmalar neticesinde otoban gişelerinde durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 130.82 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramda da 42.52 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı
Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı
Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı
Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı
Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı
Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı
Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı
Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı

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Uyuşturucu, İstanbul, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kaputuna uyuşturucu saklayan yabancı uyruklu karı koca yakalandı - Son Dakika
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