Yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma ve çalışma izni sağlayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma ve çalışma izni sağlayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

17.05.2022 10:14

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu kişilere sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İkamet izni reddedilen yabancılara sahte belgelerle oturma izni belgesi düzenlenen ruhsatsız danışmanlık şirketi ise kapatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma veya çalışma izni sağladığı ileri sürülen bir danışmanlık şirketi sahibi yakalandı. Dolandırıcı, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Yürütülen bir soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de oturma veya çalışma izni reddedilen yabancılara sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge düzenleyen bir danışmanlık şirketi tespit etti.

SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULUYORLARDI

İlk olarak çeşitli sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" şeklinde açıklamalarda bulunan ruhsatsız danışmanlık şirketinin yeri ve sahibinin kimlik bilgileri belirlendi. Videolu paylaşımlarla müşteri toplayan A.E.S. adlı zanlıyı yakın takibe alan emniyet ekipleri, söz konusu danışmanlık şirketine yönelik dün Esenyurt'ta bir adrese baskın düzenledi.

OFİSE BASKIN

Fiziki takibin sonunda akşam 17.00 sıralarında şirketin Esenyurt'taki ofisine yapılan operasyonda, söz konusu danışmanlık şirketinin sahibi olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu A.E.S. adlı şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan A.E.S. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, baskın sırasında yanında bulunan M.T.T. adlı bir başka yabancının ise bilgi sahibi olarak emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu.

PARA VE DİJİTAL BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Sahte belge üzerinden ikamet izni tertiplendiği belirlenen şirketin merkezinde yapılan aramalarda ise sahte olduğu düşünülen 2 geçici koruma belgesi, para makbuzları, bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 255 dolar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan A.E.S. ile ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Zanlının, başlatılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Yakalanan A.E.S.'nın yönettiği "danışmanlık şirketi" adı altındaki ruhsatsız işyerinin kapısına ise zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.

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İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı İstanbul'da Sahte Oturma İzni Düzenleyen Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma ve çalışma izni sağlayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma ve çalışma izni sağlayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
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