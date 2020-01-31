Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

19 dakika önce

Ankara'da, yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Ankara'da, yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen zanlılardan 3'ü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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