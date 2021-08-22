Yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı çatışma! 1'i kadın 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'daki bir mahalleden gelen silah sesleri, vatandaşları panikletti. Kuzenler arasında çıktığı belirtilen silahlı çatışmada 3 kuzen yaralandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Yenişehir İlçesi Ben-u Sen Mahallesi'nde iddiaya göre yabancı uyruklu kuzenler aralarında husumet olduğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINDALAR

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, olaya ilgili inceleme yapılarak olaya karışan şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.