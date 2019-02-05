Son Dakika Haberleri: Yabancı Uyruklu Lise Öğrencisi Feci Kazada Can Verdi

Yabancı Uyruklu Lise Öğrencisi Feci Kazada Can Verdi

1 saat önce

Yabancı uyruklu lise öğrencisi feci kazada can verdi Otostopla bindikleri araç kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı Sahil yolunda yarış halindeki araçtan inmek istedi, meydana gelen kazada can verdi Aracın sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındıİSTANBUL - Bakırköy'de yabancı uyruklu...

Yabancı uyruklu lise öğrencisi feci kazada can verdi
Otostopla bindikleri araç kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı
Sahil yolunda yarış halindeki araçtan inmek istedi, meydana gelen kazada can verdi
Aracın sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı

İSTANBUL - Bakırköy'de yabancı uyruklu lise öğrencisi Julia İnanch, arkadaşıyla birlikte otostop yaparak bindiği aracın aşırı hız sonucu kaza yapmasıyla hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki kişinin gözaltına alındığı kazada bir lise öğrencisi ise yaralandı.
Kaza Bakırköy sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre Yeşilköy 50. Yıl Anadolu lisesinde okuyan 11. Sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Julia İnanch, okul çıkışı yanında bulunan bir arkadaşıyla otostop yaparak bir araca bindi. Bindiği aracın başka bir araç ile yarış içerisine girerek aşırı hız ile trafikte makas atarak ilerlediğini gören Julia İnanch ve arkadaşı araçtan inmek istedi.
Lise öğrencisi kız hayatını kaybetti arkadaşı yaralandı
Araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yollarına devam ederken lise öğrencisi İnanch, arabanın kapısını açıp aracın durmasını istedi. Bu sırada başka bir otomobille yarış halinde bulunan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra ise ticari bir taksiye çarparak durabildi.
2 kişi gözaltına alındı
Meydana gelen feci kazada 11. Sınıf öğrencisi İnanch hayatını kaybederken yanında bulunan diğer arkadaşı ise yaralandı. Yaralanan genç kız olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken aracın şoförü ve yanında bulunan arkadaşı Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:24 Kaynak: İHA

Bakırköy, Araç, 3. Sayfa
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