Son Dakika Haberleri: Yabancı Uyruklu Maskeli Gasp Şüphelileri Yakalandı

Yabancı Uyruklu Maskeli Gasp Şüphelileri Yakalandı

1 saat önce

Isparta'da taktıkları maskeyle farklı tarihlerde dört gasp olayına karıştığı iddia edilen Afganistan uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Yabancı Uyruklu Maskeli Gasp Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Isparta'da taktıkları maskeyle farklı tarihlerde dört gasp olayına karıştığı iddia edilen Afganistan uyruklu 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir market çalışanının maskeli dört kişi tarafından bıçakla yaralandıktan sonra 8 bin lira ve 2 cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda eşkali belirlenen Afganistan uyruklu S.R. (30), M.T. (21), F.E. (22), M.Z.U. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, farklı tarihlerde üç kişinin de 720 lirasını gasbettikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Afganistan, Güncel
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