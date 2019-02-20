Yabancı Uyruklu Maskeli Gaspçılar Kamerada

Yabancı uyruklu maskeli gaspçılar kameradaISPARTA - Isparta'da maskeli şekilde girdikleri markette işyeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 adet cep telefonu ve 8 bin lira gasp ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı.

Yabancı uyruklu maskeli gaspçılar kamerada



ISPARTA - Isparta'da maskeli şekilde girdikleri markette işyeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 adet cep telefonu ve 8 bin lira gasp ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin kentte farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 farklı bıçaklı yağma olayının da faili çıkarken, 4 yabancı uyruklu şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da 17 Şubat günü Pirimehmet Mahallesi'nde maskeli şekilde bir markete gelen şahısların, 2 cep telefonu çaldığı, market sahibinin kesici aletle yaralayarak üzerinden ve çekmeceden toplam 8 bin lira tutarında nakit para yağmalandığı bilgisi üzeri emniyet güçleri harekete geçti. İhbar üzerine, olay yerine gelerek marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, tespit ettiği 4 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan yabancı uyruklu Samir Rustemi (31), Mohamadsadeg Tanha (21), Farid Eistaalingzey ve Muhammad Zakriya isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şüpheliler 3 olayın daha faili çıktı

Yapılan soruşturmada, yakalanan 4 yabancı uyruklu şüphelinin 14 Şubat'ta 2 ve 16 Şubat'ta 1 olmak üzere, 3 kişiden toplam 720 lira daha gasp ettikleri tespit edildi. Şahıslar yakalandığında üzerlerinde gasp olayında elde ettikleri 2 adet cep telefonu ile olayda kullanılan komando bıçağı ele geçirildi.

Tutuklandılar

Emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerin gerçekleştirdikleri toplam 4 gasp olayını da itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar bugün sabah saatlerinde 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarıyla ilgili adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldılar, Yabancı uyruklu zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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