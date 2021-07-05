Üye Girişi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı

05.07.2021 18:37
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yurt içi ve yurt dışında 5 merkezde yaptığı ve Türkiye'deki 47 üniversite tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) 2021 tamamlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yurt içi ve yurt dışında 5 merkezde yaptığı ve Türkiye'deki 47 üniversite tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) 2021 tamamlandı.

ADÜ ve ülkemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) Azerbaycan- Bakü, İstanbul, Ankara, Van ve Aydın'da eş zamanlı olarak yüz yüze sınav şeklinde gerçekleşti.

"KÜLTÜR VE BİLİM TEMSİLCİLİĞİNİN ADIMI ATILMIŞ OLUYOR"

Ülkemizde yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim görmesinin önemine değinen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizde eğitim görmüş başarılı öğrenciler ülkelerinde Üniversitemizi temsil ederek uluslararası alanda temsilcimiz olacaklar. Bizler geleceğin kültürel, sosyal ve siyaset alanlarında söz sahibi bireylerini yetiştiriyoruz. Bu anlamda Üniversitemizin uluslararası alanda yapacağı her çalışmayı önemsiyor ve destekliyorum" dedi.

Aydın halkının öğrencilere kendi evlatları gibi davrandığını Aldemir, "Üniversitemizin ve İlimizin yabancı uyruklu öğrencilerimize de kendi evlatları gibi davranacağına hiç şüphem yoktur. Oluşturulacak duygusal bağ ve Üniversitemizin öğrencilerimize verdiği donanımlı eğitim ile ömür boyu sürecek bir kültür ve bilim temsilciliğinin adımı atılmış olacak" diye konuştu.

ADÜYÖS 2021'in başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Rektör Yardımcısı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Koordinasyonundan Sorumlusu Prof. Dr. Cumali Öksüz, Yükseköğretim Kurulu'nun Kalite, Uluslararasılaşma politikalarına bağlı olarak üniversite bünyesinde politikalar geliştirdiklerini ve bu bağlamda tüm sınavların titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.

Uluslararası ölçekte tanınırlığı arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Öksüz, "48 ülkeden 1390 öğrencinin katıldığı ADÜYÖS'de üst düzeyde stratejilerle, öğrencilerin yetenek puanları hesap edilerek ölçme ve yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıl Asya, Avrupa ve Afrika'da oldukça fazla sayıda ülkede sınavımızı yüz yüze yapmak niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm oturumları tamamlanan sınavın kesinleşmiş sonuçları, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek.

(Murat Uçkaç/ İHA)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı

Adnan Menderes Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Metropoll'dan gündeme damga vuracak 18:16 Metropoll'dan gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım 17:59 Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti 17:02 Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt 15:38 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu         
19:27
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı         
19:01
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı         
18:06
Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi         
17:38
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil         
16:42
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 19:38:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement