Yabancı uyruklu öğrenciler güzel Kur'an okumak için yarıştı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu öğrenciler güzel Kur'an okumak için yarıştı

7 saat önce

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim almak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) gelen öğrenciler, "Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması"nda ter döktü.

Yabancı uyruklu öğrenciler güzel Kur'an okumak için yarıştı, System.String[]

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim almak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) gelen öğrenciler, "Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması"nda ter döktü.


Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği, Kırşehir Müftülüğü ve KAEÜ iş birliğiyle Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Sudan, Mali, Moritanya, Yemen ve Afganistan'dan 9 öğrenci katıldı.


Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerin Kur'an-Kerim'e ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.


Öğrencilerin gönül elçisi olduğunu belirten Müftü Yaman, " Türkiye'den gidince bulunduğunuz ülkelerde ümmet bilincini bizim gönül elçilerimiz olarak bir ömür boyu devam ettireceksiniz. Sizler aracılığıyla ümmet birliği daha da pekişecek. Amacımız, kitabımızdaki, 'müminler kardeştir' sözünü sizlerin sayesinde gerçekleştirmek"dedi.


Yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu Yemenli Zahid Ahmed birinciliği elde etti. - KIRŞEHİR

Afganistan, Moritanya, Kırşehir, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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