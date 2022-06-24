Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü söyledi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Türk Dili ve Kültürü temalı yıl sonu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yabancı uyruklu öğrenciler türkü söyleyerek, yöresel halk oyunu gösterileri sundu.

SCÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Türk Dili ve Kültürü temalı yıl sonu organizasyonu yaptı. SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'ndaki etkinliğe SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda izleyici katıldı.