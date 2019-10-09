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Yabancı uyruklu öğrencilerle buluştular

1 saat önce

Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde eğitime başlayan yabancı uyruklu öğrenciler, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Yabancı uyruklu öğrencilerle buluştular, System.String[]

Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde eğitime başlayan yabancı uyruklu öğrenciler, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi.


Taş Medresede bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve Gençlik Kolları Üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu. Burada bir açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, "Biz öğrenci kardeşlerimizi yabancı olarak değil, kendi öz kardeşlerimiz gibi görüyoruz. Onlarla ortak kültüre, ortak tarihe, benzer coğrafyalara ve aynı dertlere sahibiz. Bizler bu coğrafyada kardeşlik iklimini yayacağız. Buralar onların yabancılık çekeceği yerler değil, okullarına kolayca adapte olup, eğitimlerini tamamlayabilecekleri beldelerdir. Hiçbir güvenlik kaygıları olmadan huzurlu bir şekilde yaşayacakları şehrimize hoş geldiler, sefalar getirdiler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi, AK Parti, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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