Son Dakika Haberleri: Yabancı Uyruklu Refakatsiz Çocuk Statüsündekilere Meslek Edindirme Kursu

Yabancı Uyruklu Refakatsiz Çocuk Statüsündekilere Meslek Edindirme Kursu

1 saat önce

Erzurum İşkur İl Müdürlüğü, Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yabancı uyruklu kişilere yönelik Giysi Tadilatçısı mesleğinde 20 kişilik Özel Politika/Mesleki Eğitim kursu düzenlendi.

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Erzurum İşkur İl Müdürlüğü, Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yabancı uyruklu kişilere yönelik Giysi Tadilatçısı mesleğinde 20 kişilik Özel Politika/Mesleki Eğitim kursu düzenlendi.

Eğitim süresi 92 fiili gün olan Çocuk Destek Merkezinde yapılan kursa yaşları 16 ila 17 civarındaki Afganistan ve Pakistan uyruklu yabancı kursiyerler katılımıyla başladı.

Henüz reşit olmayan Afgan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin bir meslek edinmeleri ve en nihayetinde rehabilite olmalarını sağlıyor. İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, kursun sonuna doğru tekrar ziyaretlerini gerçekleştireceğini ve meslek edinebilmeleri için İŞKUR İl Müdürlüğü olarak ne gerekiyorsa yapabileceğini belirtti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:57 Kaynak: İHA

Erzurum, İŞKUR, Güncel
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