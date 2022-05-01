Yabancı uyruklu şahıs 150 bin TL değerinde telefonlarla yakalandı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahıs 150 bin TL değerinde telefonlarla yakalandı

01.05.2022 15:33
Yabancı uyruklu şahıs 150 bin TL değerinde telefonlarla yakalandı

Antalya'da yabancı uyruklu bir şahsın kaçak telefonları piyasaya sürdüğü bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'da yabancı uyruklu bir şahsın kaçak telefonları piyasaya sürdüğü bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Düzenlenen operasyonda 150 bin TL değerinde cep telefonları ile şüpheli şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce Suriye uyruklu M.C. isimli şahsın Kepez ilçesine kaçak cep telefonu getirerek piyasaya sürdüğü bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs Göksu Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli şahsın elinde bulunan çanta içerisinde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan toplam 14 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahıs 150 bin TL değerinde telefonlarla yakalandı - Son Dakika


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