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Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü

6 saat önce

Denizli'de yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü.

Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü, System.String[]

Denizli'de yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.


Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, T.N., isimli şahıs aynı evde kaldığı yabancı uyruklu 2 arkadaşı ile tartıştı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda T.N., iddialara göre bıçakla arkadaşlarının odasına girip birinin boğazını keserek diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Şahıs ardından sabah saatlerinde üstü kanlar içinde karakola giderek cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu.


T.N.'nin beyanı üzerine olay yerine giden ekipler evdeki iki kişiyi yataklarında ölü halde buldu. Ardından evde incelemeler yapan ekipler kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cenazelerini otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırdı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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