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Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı

26.12.2021 22:16

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, borçları sebebiyle bir binanın 17'nci katından atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahıs, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta esnaflık yapan yabancı uyruklu Karim Alkappari, Talatpaşa Mahallesi 1069 Sokak'ta bulunan bir sitedeki binanın 17. katından atlayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay yeri incelemesinin ardından yabancı uyruklu kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı
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Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı - Son Dakika
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