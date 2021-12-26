Esenyurt'ta esnaflık yapan yabancı uyruklu Karim Alkappari, Talatpaşa Mahallesi 1069 Sokak'ta bulunan bir sitedeki binanın 17. katından atlayarak hayatını kaybetti.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay yeri incelemesinin ardından yabancı uyruklu kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı - Son Dakika