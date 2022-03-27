Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

27.03.2022 12:04
Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu bir şahsın evine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu bir şahsın evine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde M.B. isimli yabancı uyruklu şahsın evine

operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 148 adet captagon sentetik uyuşturucu hap, 14 paket 1'er gram halinde metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 5 bin 40 TL, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok miktarda alüminyum folyo ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtildi. Adli makamlara sevk edilen M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı
Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı
Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 12:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement