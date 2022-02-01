Üye Girişi
Yabancı uyruklu şahıs evinde uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahıs evinde uyuşturucu ile yakalandı

01.02.2022 12:43
Yabancı uyruklu şahıs evinde uyuşturucu ile yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları baskında yabancı uyruklu şahsın evinde Metamfetamin kullanma aparatı ve 18,41 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları baskında yabancı uyruklu şahsın evinde Metamfetamin kullanma aparatı ve 18,41 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu satışı ve kullanımına geçit vermiyor. Düzce Merkez ilçesi Konuralp Jandarma Komutanlığı tarafından Orhangazi Mahallesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde H.T. evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahsın evinde KOM personeli ve Narkotik köpek unsurları ile birlikte yapılan aramada Metamfetamin kullanma aparatı payp ile 18,41 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

Şahsın Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edildi. H.T.'ye yasadışı bulunmaktan 4 bin 746 TL idari para cezası uygulanırken işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahıs evinde uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancı uyruklu şahıs evinde uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement