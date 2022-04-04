Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı

04.04.2022 12:36
Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi girdiği inşaatın duvarlarına yazı yazdıktan sonra 3. kattan aşağı atladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi girdiği inşaatın duvarlarına yazı yazdıktan sonra 3. kattan aşağı atladı.

Olay, İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta bulunan 4 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gün önce inşaata gelen İran uyruklu Nasser Sedigharani (55), ihbar üzerine polis tarafından buradan uzaklaştırıldı. Bugün yine aynı inşaata gelen Nasser Sedigharani, inşaatın duvarlarına Arapça yazılar yazdıktan sonra pencereden aşağı atladı. Atlayan şahsı gören bir mahalle sakini 112 ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı
Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı
Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı
Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı

YORUMLAR
500
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Köyü' hareketlendi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Köyü' hareketlendi Hırsızlık şüphelileri tutuklandı Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Samsun, Polis, Bafra, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement