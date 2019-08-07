Yabancı uyruklu şahıs 'savcıyım' diyerek 43 bin TL dolandırdı
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Tekirdağ'da, kendisini 'savcı' olarak tanıtan ve bir kişiyi 43 bin lira dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
'da, kendisini 'savcı' olarak tanıtan ve bir kişiyi 43 bin lira dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre Süleymanpaşa
ilçesinde yaşayan E.Ç. isimli bir kişi, kendisini 'savcı ve hakim' olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandığını ve 43 bin TL'sinin dolandırıldığını polis ekiplerine bildirirken ekiplerce kısa sürede çalışma başlatıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri büyük bir titizlikle yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç.'yi dolandıranın yabancı uyruklu A.H. olduğunu belirledi. Polis
ekiplerince tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu olduğu öne sürülen A.H. gözaltına alınırken evinde bulunan bazı eşyalara incelenmek üzere el konuldu.
Emniyette yapılan işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
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