Yabancı uyruklu şahıs 'savcıyım' diyerek 43 bin TL dolandırdı

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Yabancı uyruklu şahıs 'Savcıyım' deyip 43 bin TL dolandırdı

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi