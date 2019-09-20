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Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

1 saat önce

Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulunduKARAMAN - Karaman'da sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

KARAMAN - Karaman'da sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahla vurulmuş halde yerde yatan bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, av tüfeğiyle bacaklarından vurulmuş halde yerde yatan şahsı buldu. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin Iraklı Zait Kamil Muhammet olduğunu belirlerken, olayın sebebini tespit edebilmek ve gerçekleştiren şahısları bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Karaman, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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