Zeytinburnu'nda iddialara göre yabancı uyruklu bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kızı takip etmeye başladı. Genç kız ise her şeyden habersiz evine doğru ilerledi.
Evine doğru geldiğinde takip edildiğini fark eden genç kız, hızla apartmana girmeye çalıştı. Bu sırada adımlarını hızlandıran şahıs ise kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı.
Genç kızın bağırmasının ardından mahalle esnafı da bölgeye gelerek şüpheliyi darp etmeye başladı. Genç kız ise sinirlerinin bozulması nedeniyle şüpheliye bağırmaya başladı.
Esnafın linç girişiminden kıl payı kurtulan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi - Son Dakika