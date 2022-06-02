Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi

02.06.2022 11:58

İstanbul Zeytinburnu'nda bir genç kız, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından evine kadar takip edildi. Şahsın apartman kapısını tekmelemesinin ardından çığlık atan kızın sesini duyan esnaf, şüpheliyi darp ederek polise teslim etti.

Zeytinburnu'nda iddialara göre yabancı uyruklu bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kızı takip etmeye başladı. Genç kız ise her şeyden habersiz evine doğru ilerledi.

KAPIYI TEKMELEDİ

Evine doğru geldiğinde takip edildiğini fark eden genç kız, hızla apartmana girmeye çalıştı. Bu sırada adımlarını hızlandıran şahıs ise kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı.

ESNAF MÜDAHİL OLDU

Genç kızın bağırmasının ardından mahalle esnafı da bölgeye gelerek şüpheliyi darp etmeye başladı. Genç kız ise sinirlerinin bozulması nedeniyle şüpheliye bağırmaya başladı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Esnafın linç girişiminden kıl payı kurtulan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

YORUMLAR
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Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi - Son Dakika


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