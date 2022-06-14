Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti - Son Dakika

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