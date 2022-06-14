Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti

14.06.2022 11:40

Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti.

Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti

İSTANBUL - Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. TikTok için çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.

Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti
Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti

YORUMLAR
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TikTok videosu için sınırları zorluyorlar! Akan trafiğe aldırış etmeden şınav çekti! TikTok videosu için sınırları zorluyorlar! Akan trafiğe aldırış etmeden şınav çekti! SULTANGAZİ'DE EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI SULTANGAZİ'DE EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI
Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti - Son Dakika

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