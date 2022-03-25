Yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu alabilmek için motosiklet çaldı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu alabilmek için motosiklet çaldı

25.03.2022 12:13
Yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu alabilmek için motosiklet çaldı

Antalya'da uyuşturucu almak için motosiklet çalan yabancı uyruklu şahıs ile beraberindeki 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu almak için motosiklet çalan yabancı uyruklu şahıs ile beraberindeki 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslarda ve çevrede yapılan aramada çalıntı motosiklet, 2 adet sahte plaka, 4 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu H.M. isimli şahsın uyuşturucu madde alabilmek için motosiklet hırsızlığı yapacağı ihbarı alındı. İhbar üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda H. M., S.Ö., E.D. ve E. K. ve C.T. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet sahte plaka, 4 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu alabilmek için motosiklet çaldı

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu alabilmek için motosiklet çaldı - Son Dakika


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