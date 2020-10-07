Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan tartışma sonucunda emlakçılık yapan yabancı uyruklu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokakta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, emlakçılık yapan yabancı uyruklu kişiler ile emlakçı dükkanını gelen yabancı uyruklu grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken taraflardan biri belinden çıkardığı bıçak ile emlakçılık yapan yabancı uyruklu kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan, olay ili ilgili inceleme başlatan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına alırken arkadaşları ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı.