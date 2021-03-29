Yabancı uyruklu şahıslar arasında kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mara mahallesi Keleş Konağı yakınlarında yabancı uyruklu iki şahıs arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan Yusuf S., ile Firaz S., yaralandı. Darp neticesi yaralanan her iki şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN