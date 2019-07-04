Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu şahıslara uygulama
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Yabancı uyruklu şahıslara uygulama

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından şehrin çeşitli noktalarında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı bölgelerde uygulama yapıldı.

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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından şehrin çeşitli noktalarında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı bölgelerde uygulama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30-17.00 saatleri arasında Suriye uyruklu yabancı şahısların yaşadığı, Dulkadiroğlu bölgesinde bulunan mahalleler, Yusuflar, Dumlupınar mahallelerinde iş yerleri üzerinde zabıta görevlileri ve polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Yabancı şahıslara ait 162 adres ve 379 Suriye uyruklu yabancı şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, yapılan kontrollerde kayıt dışı olan ve kimliği olmayan yabancı şahıslara rastlanılmadığı öğrenildi. Öte yandan trafikle ilgili yapılan denetimde ise 73 aracın kontrol edildiği ve 13 araca çeşitli kural ihlallerinden toplam 8 bin 186 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.

İzinsiz işletildiği tespit edilen 6 ruhsatsız iş yeri hakkında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli işlemler yapılırken, cadde ve sokaklar üzerinde kaldırım işgali yapan, seyyar tezgah açan ve Arapça tabelalar kontrol edilerek kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:22 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Suriye, Polis, 3. Sayfa
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