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Yabancı uyruklu şahısları darp edip cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahısları darp edip cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı

12.02.2022 00:57
Yabancı uyruklu şahısları darp edip cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 2 yabancı uyruklu şahsı darp ettikten sonra cep telefonlarını alan ve 11 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 2 yabancı uyruklu şahsı darp ettikten sonra cep telefonlarını alan ve 11 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, şüpheli bir şahsın şehir merkezinde yabancı uyruklu 2 kişiyi darp ettikten sonra cep telefonlarını gasp ettiği bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Zanlı, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı eşyaları da bulan ekipler cep telefonlarını sahiplerine teslim ederken, ürünleri satın alan telefonculara, 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' kapsamında işlem uyguladı.

Şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahısları darp edip cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu şahısları darp edip cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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