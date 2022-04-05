Yabancı uyruklu şahısların aracını "polis" diye durdurup, eşyalarını yağmaladılar - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahısların aracını "polis" diye durdurup, eşyalarını yağmaladılar

05.04.2022 12:47
Yabancı uyruklu şahısların aracını "polis" diye durdurup, eşyalarını yağmaladılar

Antalya'da otomobil ile seyir halinde giden yabancı uyruklu vatandaşların araçlarını "polis" diye durdurup araç içerisindeki eşyaları yağmalayan 5 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Antalya'da otomobil ile seyir halinde giden yabancı uyruklu vatandaşların araçlarını "polis" diye durdurup araç içerisindeki eşyaları yağmalayan 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Mağdurlarla aynı araç içerisinde bulunan bir şahsın da yağmalama olayını planladığı öğrenildi.

Olay, 1 Nisan Cuma günü 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2323 Sokak üzerinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince söz konusu nitelikli yağma olayı ile ilgili özel ekip oluşturuldu. Yabancı uyruklu mağdurlar H.I. ve K.A. yapılan görüşmede; A.A.'nın arkadaşları olduğunu, olay günü A.A. ve A.A.'nın arkadaşı olan kendilerinin tanımadığı mağdur M.C. ile A.A.'ya ait araç içerisinde dördü bulunduğu esnada seyir halinde iken kapalı kasa kamyonet aracın kendi araçlarının önünü kestiğini ve araçtan inen 4 erkek şahsın "polis polis" diye bağırarak kendilerinin üzerlerini ve araçlarını aramaya başladığını, kendilerine ait altın zincir kolye, bileklik, altın tespih, 90 bin avro değerinde saat, üç adet telefon ve özel eşyalarının bulunduğu çanta ve valizleri üzerlerinden ve araçlarından aldıktan sonra kendi araçlarına koyduklarını söyleyerek şikayetçi oldular.

Yapılan detaylı kamera ve saha çalışmaları neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların V.K., F.A. ve N.K. isimli şahıslar olduğu, olayı şüpheli A.A.'nın tasarladığı tespit edildi. Adı geçen şüpheliler yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Suça konu yağmalanan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Yapılan araştırmalarda dördüncü ve son şahsın ise şüpheli N.A. isimli şahıs olduğu, şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltında bulunan 4 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

Yabancı uyruklu şahısların aracını polis diye durdurup, eşyalarını yağmaladılar
Yabancı uyruklu şahısların aracını polis diye durdurup, eşyalarını yağmaladılar
Yabancı uyruklu şahısların aracını polis diye durdurup, eşyalarını yağmaladılar

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Münir Karaloğlu, Tragger, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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