Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı tek katlı evde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı tek katlı evde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.


Yangın, Çilhane Mahallesi Narlıoğlu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yatak odasında yangın çıktı. Yatak ve yorganların alev alması sonucu evde bulunan şahıslar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri elektriği kesti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede yangının çıkış nedenini araştırdı. Yangında dumandan etkilenen evde bulunan bir kişinin olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 05:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]