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Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü

03.02.2022 09:24

Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndüKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve içerisinde 2 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı öğrenilen konteyner küle döndü.

Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve içerisinde 2 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı öğrenilen konteyner küle döndü. Yangından dolayı kimse zarar görmezken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 5. Cadde üzerindeki bir konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki yabancı uyruklu şahıs tarafından konaklama amaçlı kullanılan konteyner, sobadan çıkan kıvılcımla tutuştu. Bir süre sonra konteynerdeki tutuşma, yerini yangına bıraktı. Sanayi Sitesi içerisinde durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteyneri kontrol eden itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını tespit edince yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Konteynerin içerisinin boş olması rahat bir nefes aldırırken yabancı uyruklu şahısların konteyner içerisindeki eşyaları ise kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından, konteynerde konaklayan 2 yabancı uyruklu şahsa ulaşılamadı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü
Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü

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Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteyner yanarak küle döndü - Son Dakika


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