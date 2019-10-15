Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı
58 dakika önce
Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu iki şüphelinin yapılan araç ve üst aramasında 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS
Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim