Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

58 dakika önce

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.

Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu iki şüphelinin yapılan araç ve üst aramasında 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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