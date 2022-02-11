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Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

11.02.2022 12:55

Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktıELAZIĞ Elazığ'da 2 yabancı uyruklu vatandaşı darp ettikten sonra cep telefonlarını alan ve 11 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

ELAZIĞ Elazığ'da 2 yabancı uyruklu vatandaşı darp ettikten sonra cep telefonlarını alan ve 11 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, şüpheli bir şahsın şehir merkezinde yabancı uyruklu 2 vatandaşı darp ettikten sonra cep telefonlarını gasp ettiği bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Zanlı, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı eşyaları da bulan ekipler cep telefonlarını sahiplerine teslim ederken, ürünleri telefonculara, 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' kapsamında işlem uyguladı.

Şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu şahsı darp edip cep telefonlarını çalmıştı, 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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