Yabancı Uyruklu Şahsı Tekme Tokat Dövüp Dereye Attılar
1 saat önce
Yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövüp dereye attılarİSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi iddiaya göre, önce dövüldü ardından dereye atıldı.
Yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövüp dereye attılar
İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu
'nda Afganistan
uyruklu bir kişi iddiaya göre, önce dövüldü ardından dereye atıldı. İtfaiye
ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Parkında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler ile Afganistan uyruklu Nurdan Metodni isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Olayda, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler Metodni'yi döverek Çırpıcı Deresi'ne attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Metodni, hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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