Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da içerisinde yabancı uyruklu bir şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 168 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da içerisinde yabancı uyruklu bir şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 168 parça ziynet eşyası ele geçirildi.


Antalya'da Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta bulunan yabancı uyruklu M.S. isimli şahıstan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 65 parça altın yüzük, 81 çift altın küpe, 21 adet altın kolye ucu, bir adet altın isimlik olmak üzere toplamda 168 parça daralı ağırlığı 598,01 gram olan altın ziynet eşyası ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli M.S. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'5 kavanoz bal 100 lira' ifadesiyle ünlenen İncel'in soyulması davasında yeni gelişme
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]