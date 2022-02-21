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Yabancı uyruklu şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi

21.02.2022 10:52
Yabancı uyruklu şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de yabancı uyruklu bir şüphelinin evinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir'de yabancı uyruklu bir şüphelinin evinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu bir şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpek timi ile birlikte 17 Şubat'ta şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda evden 12 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla yabancı uyruklu şahıs hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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