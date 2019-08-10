Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalışması güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yabancı uyruklu şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalışması güvenlik kamerasında

26 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kız çocuğundan birinin kolundan tutarak kaçırmak isteyen ancak kız çocuklarının çığlık atması üzerine kaçan yabancı uyruklu şahıs, çevredeki bir genç tarafından kovalamaca sonrası yakalandı.

Yabancı uyruklu şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalışması güvenlik kamerasında, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kız çocuğundan birinin kolundan tutarak kaçırmak isteyen ancak kız çocuklarının çığlık atması üzerine kaçan yabancı uyruklu şahıs, çevredeki bir genç tarafından kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 7 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oturan 3 kız çocuğunun yanına gelen Afgan uyruklu Mustafa S.A. (28), çocukların yanına geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda şahıs çocuklardan birisinin kolundan tutarak götürmek istedi. Ancak bu sırada çocuklar çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine çevredekiler çığlıkları duyup dışarı çıkınca şahıs kaçmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Seyit Unutmazer (25) ise şahsı yalın ayak kovalamaya başladı. Unutmazer tacizci şahsı kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. Unutmazer daha sonra Mustafa S.A.'yı kolundan tutup olayın yaşandığı sokağa geri getirip çağırdığı polislere teslim etti. Gözaltına alınan Mustafa S.A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Mustafa S.A.'nın çocukların yanına gelerek eliyle çocuklara 'sus' işareti yaptı. Çocuklardan birinin kolunu tutan şahıs diğer çocukların bağırması üzerine olay yerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. - DENİZLİ
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı
7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 23:59:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı uyruklu şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalışması güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]