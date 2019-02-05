Yabancı Uyruklu Şahsın Otomobili Alev Aldı
39 dakika önce
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.
DENİZLİ (İHA) – Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.
Olay, dün gece saatlerinde Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi
'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu öğrenilen otomobil park halinde alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Polis
, yangınla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:50 Kaynak: İHA
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