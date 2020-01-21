Yabancı uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Yabancı uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Aksaray'da şüphe üzerine yabancı uyruklu bir şahsın üzerine arayan polis eroin ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yabancı uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı, System.String[]

Aksaray'da şüphe üzerine yabancı uyruklu bir şahsın üzerine arayan polis eroin ve uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi amaçlı yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu 22 yaşındaki E.A.'yı durdurdu. Kimlik kontrolü yaptığı E.A.'nın üst aramasını yapan polis, 8 fişek halinde eroin maddesi ve 1 fişek halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü NSM Şubesine götürülen şüpheli şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:14:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]