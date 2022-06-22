Yabancı uyruklu turisti 15 yaşındaki çocuğun görüntülerini çektiğini iddia ederek tekme tokat dövdüler! Dayak yiyen turist masum çıktı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu turisti 15 yaşındaki çocuğun görüntülerini çektiğini iddia ederek tekme tokat dövdüler! Dayak yiyen turist masum çıktı

22.06.2022 11:32

Van'ın İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiği öne sürülerek büyük bir kalabalık tarafından meydan dayağı yedi. Van Emniyet Müdürlüğü yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada şahsın telefonunda yapılan ilk incelemelerde fotoğraf ve videoya rastlanılmadığı açıklandı. Olaya karışan kişiler hakkında ise gerekli işlemlerin yapılacağı aktarıldı.

Yabancı uyruklu bir şahsın, 15 yaşlarındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiğini düşünen vatandaşlar, şahsı darp etti. Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

"POLİS YAKALAYARAK HASTANEYE GÖTÜRDÜ"

Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Sanat Sokağında Taciz İddiası" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi: "21 Haziran 2022 tarihi saat 20.30 sıralarında ilimiz İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde ülkemize pasaport kullanarak turist olarak giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs, 15 yaşlarında bir şahsı fotoğrafladığını düşünen vatandaşlar tarafından darp edilmiştir. Görevlilerimizce yakalanarak hastaneye intikal ettirilen şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

"TELEFONUNDA HERHANGİ BİR VİDEOYA RASTLANILMADI"

Yapılan açıklamanın devamında ise "Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan şahıslarla ilgili de gerekli soruşturma yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu turisti 15 yaşındaki çocuğun görüntülerini çektiğini iddia ederek tekme tokat dövdüler! Dayak yiyen turist masum çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu turisti 15 yaşındaki çocuğun görüntülerini çektiğini iddia ederek tekme tokat dövdüler! Dayak yiyen turist masum çıktı - Son Dakika
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