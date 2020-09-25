Yabancı uyruklu vatandaşlara Covid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika

Yabancı uyruklu vatandaşlara Covid-19 bilgilendirmesi

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, polis ekipleri yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde salgın hastalığının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla hijyen kuralları ile güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Yabancı uyruklu vatandaşlara Covid-19 bilgilendirmesi, System.String[]

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, polis ekipleri yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde salgın hastalığının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla hijyen kuralları ile güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgının önlenmesine yönelik Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, bulaşıcı hastalıkla mücadele konularını içeren "Korona virüse Karşı Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın" başlıklı Türkçe-Arapça-Farsça broşürle emniyet, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile tercüman ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Covid-19 salgın hastalığının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi hakkında bilinçlendirme yapıldı. Ekipler, özellikle yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olduğu Huzur, Erenköy, Yenidoğan, Gündoğdu, Emek, Sütlüce, Esentepe, Yeşiltepe ve Şirintepe mahallelerinde ikametlerin önlerinde ve iş yerlerinde hijyen kuralları ile güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerde yapılan çalışmalarda 5 bin 832 kişinin bilgilendirildiği, 3 bin 201 adet broşür dağıtımı yapıldığı, ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Yabancı uyruklu vatandaşlara Covid-19 bilgilendirmesi
Yabancı uyruklu vatandaşlara Covid-19 bilgilendirmesi
Yabancı uyruklu vatandaşlara Covid-19 bilgilendirmesi

Koronavirüs, Eskişehir, Arapça, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu vatandaşlara Covid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika

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