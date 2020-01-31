Yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüs tıra çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüs tıra çarptı: 6 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüs tıra çarptı: 6 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Arifiye ilçesi D-650 karayolu terminal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde Iraklı yolcuların bulunduğu otobüs, manevra yapan tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otobüste büyük hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Arifiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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